CATANIA. PENSA DI TOGLIERSI LA VITA LANCIANDOSI NEL VUOTO, SALVATO IN EXTREMIS DALLA POLIZIA DI STATO

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno tratto in salvo, questa mattina, un giovane straniero di 27 anni intenzionato a togliersi la vita lanciandosi nel vuoto.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica con la quale veniva comunicata la presenza dell’uomo sul muro di cinta che delimita la stazione centrale.

Gli agenti hanno notato subito il giovane penzolante al di là del muro e, senza esitazione, si sono adoperati per evitare che potesse compiere l’insano gesto di gettarsi da un’altezza di almeno 20 metri.

Dopo alcuni tentativi per cercare di convincerlo a desistere, l’uomo si è effettivamente lasciato cadere, ma è stato preso al volo dai poliziotti che, sporgendosi appena in tempo, l’hanno afferrato agganciandolo dalle braccia e, in extremis, l’hanno portarlo in salvo.

La Polizia Ferroviaria ha chiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118 per fornire tutte cure del caso e per trasportarlo al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro per effettuare ulteriori accertamenti.

L’uomo privo di documenti e visibilmente frastornato, probabilmente sotto l’effetto di farmaci, non ha dato alcuna spiegazione del suo gesto.