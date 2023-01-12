CATANIA PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA "ARROTONDA" CON LO SPACCIO

ICarabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un catanese 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché responsabile di furto aggravato. La pattugli...

La pattuglia del Nucleo Operativo, nel corso dell’espletamento di un servizio antirapina nel centro cittadino, ha notato transitare in via G. Vagliasindi ad elevata velocità il 41enne a bordo di uno scooter di colore grigio, quindi, al fine di verificare le sue intenzioni, lo hanno seguito visivamente sino a quando ha arrestato la sua marcia, quasi all’intersecazione con via Raffaello Sanzio.

Hanno così notato che l’uomo sembrava essere in palese attesa di qualcosa e, pertanto, si sono avvicinati per effettuare un controllo che, inspiegabilmente, ha fatto manifestare all’uomo evidenti segni di nervosismo, scoprendone però ben presto il motivo.

Quest’ultimo infatti, sottoposto a perquisizione dai militari, è stato trovato in possesso di alcune bustine di plastica contenenti singolarmente 15 grammi di marijuana e nr. 4 dosi della medesima sostanza già confezionate per la vendita al dettaglio, 4,10 grammi di crack e 2 dosi, una pietra di cocaina di 5,20 grammi e 5 dosi, nonché all’interno del portafoglio la somma di 375,00 euro, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 41enne, che tra l’altro è risultato essere percettore di reddito di cittadinanza, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, nonché disposto la sua custodia cautelare in carcere.