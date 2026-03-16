Catania, perseguita l’ex compagna nonostante il divieto: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un catanese di 57 anni che ha continuato a molestare l’ex compagna che, in passato, l’aveva denunciato.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura che gli è stata applicata in sostituzione del precedente divieto di avvicinamento alla donna, in quanto avrebbe continuato a perseguitare e a importunare la vittima, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, rivolgendole anche ripetute minacce. Inoltre, il 57enne avrebbe compiuto ripetuti appostamenti, generando nell’ex paura per la sua incolumità.

Il provvedimento di aggravamento della misura è stato eseguito dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che hanno rintracciato l’uomo per notificare l’ordinanza dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendolo ai domiciliari.