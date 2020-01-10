CATANIA, PERSEGUITAVA UNA RAGAZZA CON FRASI SESSUALI E MINACCE SUIO SOCIAL, PERQUISITO 29ENNE
A seguito di indagini dirette dalla Procura Distrettuale di Catania e svolte dalla Polizia di Stato è stato individuato l’autore di una serie di condotte persecutorie nei confronti di una ragazza ventenne residente nella provincia etnea.
L’indagato, un ventinovenne catanese, si era fortemente invaghito della giovane, impiegata in un centro commerciale, e l’aveva contattata con un falso profilo su un noto social iniziando a commentare con “mi piace” le sue foto pubbliche fino ad arrivare a messaggi privati con frasi esplicitamente sessuali.
Alla mancanza di risposte da parte della vittima, le venivano inviati messaggi minacciosi.
La ragazza veniva ulteriormente intimorita nel ritrovare sul parabrezza della sua auto biglietti anonimi con dei cuori.
La Polizia Postale, appositamente delegata dal pubblico ministero, dopo immediate investigazioni informatiche riusciva ad identificare il soggetto che veniva sottoposto a perquisizione nel corso della quale si sequestrava il dispositivo mobile utilizzato dall’indagato per connettersi alla Rete con il falso profilo social.