CATANIA. PERSEVERA NEL FURTO DI CATALIZZATORI: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 38enne di Palagonia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone.

L’uomo, sottoposto ad accertamenti in occasione di un suo controllo nello Stradale Cravone mentre vi stava transitando a bordo della sua autovettura lancia Y, è risultato essere destinatario del provvedimento restrittivo in carcere conseguente ad un suo arresto operato dai Carabinieri in Mascalucia per il tentato furto del catalizzatore di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

In quell’occasione all’uomo erano stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Palagonia dai quali però ha inteso evadere il 7 e l’8 luglio scorsi, come riferito dall’Arma locale all’autorità giudiziaria emittente che ne ha così aggravato la misura.

Al momento del controllo da parte della pattuglia del Nucleo Radiomobile l’uomo, come a riscontro della propria specialità criminale, è stato trovato in possesso di altri due catalizzatori di provenienza furtiva che gli sono valsi un’ulteriore denuncia all’autorità giudiziaria per furto aggravato e ricettazione mentre, per il momento, è stato associato al carcere siracusano di Noto.