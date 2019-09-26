CATANIA: PESTA COINQUILINO PERCHÉ IL RISO NON È BUONO

Agenti delle Volanti hanno arrestato, nel corso della notte, un cittadino bengalese, Hasan Khan classe 1982, che, armato di bastone, aveva aggredito un connazionale, all’interno di un appartamento del...

Ad avvisare la Polizia di Stato è stato un inquilino dell’immobile il quale, dopo aver visto Khan con in mano un bastone e avendo compreso quanto stava accadendo, era sceso in strada per chiedere aiuto.

Dopo pochi istanti, all’arrivo delle Volanti immediatamente intervenute sul posto, i due contendenti erano già in una pozza di sangue; la ricostruzione di quanto avvenuto, in attesa dell’arrivo delle ambulanze per condurre il più grave dei due in ospedale, ha permesso agli agenti di appurare che la lite era scoppiata per un motivo veramente banale: la qualità del riso acquistato dalla vittima del pestaggio.

Dopo il ricorso immediato al pronto soccorso, il ferito è stato dimesso con una prognosi di oltre 30 giorni per il trauma cranico e le ferite lacero contuse riportate.

Khan, invece, è stato condotto in questura in stato di arresto per lesioni aggravate; su disposizioni del Pm di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.