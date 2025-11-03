Catania, pianificavano e mettevano a segno rapine contro imprenditori: 5 arresti

Catania – Operazione all’alba contro un presunto gruppo criminale specializzato in rapine ai danni di imprenditori. Oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti spec...

Catania – Operazione all’alba contro un presunto gruppo criminale specializzato in rapine ai danni di imprenditori. Oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, il 12° Nucleo Elicotteri di Fontanarossa e il Nucleo Cinofili di Nicolosi – hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo etneo.

I cinque indagati sono ritenuti, fermo restando il principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in concorso e detenzione e porto illegale di armi.

Il provvedimento trae origine da un’articolata indagine condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri e dal Nucleo Investigativo, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto le misure cautelari dal GIP del Tribunale.

Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo si sarebbe organizzato per mettere a segno rapine contro imprenditori locali. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire ruoli, contatti e dinamiche operative della presunta banda.

Le operazioni si sono svolte nelle prime ore del mattino, con un massiccio spiegamento di forze, sia a terra che dal cielo, a testimonianza della delicatezza e complessità dell’attività operativa.

IN AGGIORNAMENTO