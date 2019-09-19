I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 46enne catanese Antonio LONGO, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spacc...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 46enne

CATANIA. PIAZZAVA “COCA” E “ERBA” IN VIA USTICA: PUSHER IN MANETTE

catanese Antonio LONGO, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, da tempo nel mirino dei militari perché incline allo spaccio, è stato fermato in via Ustica mentre era in compagnia di altri soggetti e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di stupefacente già confezionato per la vendita al minuto: 38 grammi di cocaina divisa in 108 dosi, 150 grammi di marijuana divisa in 116 dosi, nonché oltre 1.000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita.

La droga è stata posta sotto sequestro mentre per l’arrestato, inizialmente relegato ai domiciliari, è stato disposto il carcere così come deciso dal giudice al termine della direttissima.