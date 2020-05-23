CATANIA, PICCHIA LA COMPAGNA DENTRO LA PROPRIA TRATTORIA: UN PASSANTE CHIAMA IL 112

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti e del commissariato Borgo Ognina è intervenuto in una trattoria del centro storico cittadino al cui interno un passante aveva segnalato sulla linea 112 N...

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti e del commissariato Borgo Ognina è intervenuto in una trattoria del centro storico cittadino al cui interno un passante aveva segnalato sulla linea 112 Nue l’aggressione ai danni di una donna.

Prontamente giunto sul posto, gli agenti hanno bloccato un 54nne che stava malmenando la sua compagna. È stata, quindi, attivata la procedura del “codice rosso”: la vittima, una donna di 50 anni, è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici le hanno diagnosticato ecchimosi e contusioni al viso e agli arti superiori, giudicate guaribili in 21 giorni.

Successivamente, è stata formalizzata la denuncia negli uffici della questura, dove la donna ha raccontato in modo dettagliato l’aggressione subita dal compagno poco prima: mentre si trovavano all’interno della loro attività commerciale, l’uomo è andato in escandescenza per futili motivi e repentinamente le ha scagliato addosso un cassonetto dei rifiuti, per poi farla cadere a terra e avventarsi su di lei con violenti calci e pugni, per poi fermarsi solo grazie all’intervento della Polizia.

La signora ha riferito di ulteriori episodi di violenza fisica e psicologica subita nel corso degli ultimi anni per i quali, però, non si era mai rivolta alle forze dell’ordine né si era mai fatta refertare in ospedale.

A seguito di ciò l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e collocato agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.