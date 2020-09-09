95047

09 settembre 2020 14:51
CATANIA: PICCHIA L'EX MOGLIE: ARRESTATO 30ENNE
Dintorni
Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato un 30enne catanese per il reato di maltrattamenti in famiglia

La chiamata al 112NUE è arrivata dalla ex moglie che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo. Arrivati subito sul posto, gli operatori hanno appurato che l’uomo, poco prima, si era presentato a casa della donna pretendendo di entrare all’interno della stessa per vedere il loro figlio e, al diniego opposto, l’aveva aggredita causandole diverse  lesioni.

Successivamente la vittima si è recata presso gli uffici della Questura dove ha formalizzato la denuncia rivelando che l’episodio odierno era l’ultimo di una serie di vessazioni e minacce che si ripetevano da numerosi anni.

In considerazione di quanto accertato, l’aggressore, è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

