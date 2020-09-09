CATANIA: PICCHIA L’EX MOGLIE: ARRESTATO 30ENNE

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato un 30enne catanese per il reato di maltrattamenti in famigliaLa chiamata al 112NUE è arrivata dalla ex moglie che ha riferito di essere stat...

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato un 30enne catanese per il reato di maltrattamenti in famiglia

La chiamata al 112NUE è arrivata dalla ex moglie che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo. Arrivati subito sul posto, gli operatori hanno appurato che l’uomo, poco prima, si era presentato a casa della donna pretendendo di entrare all’interno della stessa per vedere il loro figlio e, al diniego opposto, l’aveva aggredita causandole diverse lesioni.

Successivamente la vittima si è recata presso gli uffici della Questura dove ha formalizzato la denuncia rivelando che l’episodio odierno era l’ultimo di una serie di vessazioni e minacce che si ripetevano da numerosi anni.

In considerazione di quanto accertato, l’aggressore, è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.