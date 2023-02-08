CATANIA. PICCHIA L'EX MOGLIE IN UN CENTRO COMMERCIALE, SCATTANO GLI ARRESTI DOMICILIARI

Nel pomeriggio del 6 febbraio, agenti delle Volanti sono intervenuti presso un noto Centro Commerciale, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna in lite con il proprio ex marito....

Nel pomeriggio del 6 febbraio, agenti delle Volanti sono intervenuti presso un noto Centro Commerciale, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna in lite con il proprio ex marito. La donna ha riferito agli agenti di essere stata seguita dal proprio ex marito, che da Noto – dove entrambi risiedono – l’aveva raggiunta presso il centro commerciale, dove l’aveva percossa con violenti schiaffi al volto ed alla nuca. L’uomo, non pago delle percosse, l’aveva minacciata ripetutamente, facendo riferimento anche ad una pistola che lo stesso avrebbe portato con sé, per poi allontanarsi. Appreso tutto ciò, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo nel parcheggio: qui lo hanno perquisito, senza alcun esito. La donna è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Marco, dov’è stata refertata con una prognosi di 5 giorni.

Dopo le dimissioni, la donna ha denunciato l’ex marito per atti persecutori e lesioni personali, riferendo di essere da tempo vittima di violenze fisiche e psicologiche, sin dal periodo successivo alla loro separazione. In uno degli episodi riferiti, l’uomo aveva seguito l’ex moglie con la propria auto e poi tamponarla appositamente più volte, al punto da costringerla a rifugiarsi presso il Commissariato di P.S.

All’esito degli ulteriori accertamenti, svolti nell’immediatezza di fatti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.