CATANIA: PICCHIANO COMPAGNE SCUOLA E GIRANO VIDEO, DENUNCIATE 14ENNE E 11ENNE

La polizia postale di Catania ha denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minacce aggravate alla locale Procura per i minorenni due ragazze, di 14 e 11 anni, che hanno aggredito violente...

La polizia postale di Catania ha denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minacce aggravate alla locale Procura per i minorenni due ragazze, di 14 e 11 anni, che hanno aggredito violentemente due loro coetanee all'uscita della scuola media che frequentano.

Una di loro ha ripreso la violenza con uno smartphone e ha diffuso il video su social network.

Le vittime, che sono state medicate in ospedale, sono state anche minacciate di ritorsioni in caso di esposti: "... se mi fai la denuncia te ne vai da Catania...", è il testo di un messaggio inviato loro.

Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione della dirigenza della scuola ed è stata attivata la polizia postale. Il litigio sarebbe scaturito per futili motivi.

La Procura per i minorenni ha disposto l'audizione delle quattro ragazze, il sequestro dei dispositivi mobili e la rimozione del video.

Le 14enne e l'11enne sono state denunciate dalla polizia postale, ma la ragazzina più piccola non è penalmente imputabile per la sua età.

ANSA