CATANIA. PICCHIANO UNA DONNA PERCHÉ CURAVA DEI GATTI: DENUNCIATI DUE 19 ENNI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato due 19enni originari del Gambia, poiché ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate.Gli equipaggi delle gazzelle...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato due 19enni originari del Gambia, poiché ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate.

Gli equipaggi delle gazzelle sono intervenuti in via Antonino di San Giuliano su segnalazione pervenuta al 112 NUE.

Nella circostanza i militari hanno accertato che i due gambiani, a seguito di un’accesa discussione verbale, nata per questioni relative alla cura ed assistenza di una colonia di gatti presenti all’interno del quartiere San Berillo, da parte di una donna e del convivente di quest’ultima, un uomo di origini libiche, avevano aggredito e malmenato la coppia.

Dei due malcapitati solo la donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Garibaldi Centro che le hanno diagnosticato delle lesioni - escoriazioni al volto, trauma cranico e frattura ossa nasali - guaribili in 25 giorni s.c.