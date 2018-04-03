CATANIA: Pizzicati con "coca" e hashish, tre arrestati

Durante le trascorse festività pasquali, su disposizione del Sig. Questore Dr. Francini, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di vigilanza a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, misure di sicurezza e/o di prevenzione.

Numerosi sono stati i controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei confronti di soggetti, gravati dalle citate misure, domiciliati nei rioni di San Cristoforo, Librino, San Giorgio, Nesima, San Giovanni Galermo e Picanello.

In particolare, nell’ambito di mirati servizi eseguiti nei giorni di Pasqua e Pasquetta, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto LA ROSA Sergio, (cl.1986), pregiudicato, agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Ad esito di controllo all’interno dell’abitazione di LA ROSA Sergio, ubicata nel rione di San Cristoforo, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di gr. 80, occultata all’interno di un vasetto in plastica, nonché una somma di denaro.

Inoltre, medesimo personale ha tratto in arresto MACCARRONE Francesco, (cl. 1973), pregiudicato, agli arresti domiciliari e GIUNTA Emanuele Gaetano, (cl.1978), ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Ad esito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di MACCARRONE Francesco, ubicata nel quartiere di San Giorgio, sono stati rinvenuti e sequestrati n. 5 involucri e un bicchiere di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di gr. 138,5 circa, una somma di denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Espletate le formalità di rito, MACCARRONE Francesco è stato associato presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza e GIUNTA Emanuele Gaetano posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.