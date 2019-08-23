CATANIA: PIZZICATO CON 56 DOSI DI ERBA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese Giuseppe FICHERA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo...

L’equipaggio della gazzella, nel pattugliare il quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze più produttive nel versante del traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso il pusher a piazzare delle dosi di “erba” ad alcuni acquirenti.

L’arrivo dei carabinieri ha generato il fuggifuggi generale con la spacciatore che, inseguito, ha tentato inutilmente di sbarazzarsi di una busta di plastica, successivamente recuperata e contenente 56 dosi di marijuana.

Bloccato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di 200 euro in contanti, somma presumibilmente incassata dalla vendita dello stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.