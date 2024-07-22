CATANIA. PIZZICATO SU UNO SCOOTER RUBATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERICATANIA.

Nell’ambito del piano d’intensificazione dei servizi preventivi, per una ancor più efficace attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato...

Nell’ambito del piano d’intensificazione dei servizi preventivi, per una ancor più efficace attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un catanese 41enne perché responsabile di ricettazione.

Intorno alle 10.30 la pattuglia della Stazione, mentre transitava lungo la via Stella Polare nel corso dell’effettuazione di alcuni controlli dinamici a personaggi d’interesse, ha notato la presenza del 41enne a bordo di uno scooter Kymco People fermo a margine della carreggiata, il quale, istintivamente al loro passaggio, ha sviato lo sguardo, cercando nel contempo di allontanarsi a bordo del suo motociclo.

Altrettanto immediata la reazione dei Carabinieri, che hanno reso vano il suo tentativo sbarrandogli la strada con l’autovettura di servizio, procedendo quindi al suo controllo.

L’uomo era privo di documenti ma declinava le proprie generalità, cosa che ha consentito ai militari, sentita via radio la centrale operativa, di appurare come l’uomo risultava con una lunga sfilza di precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio. Quindi, quest’ultimo è stato sottoposto ad una perquisizione a seguito della quale i militari, nella tasca dei suoi jeans, hanno rinvenuto due dosi di crack che gli sono valse la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Ma non era finita perché, il motivo, per il quale il 41enne aveva cercato di defilarsi, era da ricercare nel fatto che quello scooter era oggetto di furto, denunciato a Catania lo scorso 17 aprile. Pertanto il malfattore è stato deferito all’A.G. etnea per la ricettazione del mezzo, mentre, nell’immediatezza, è stato avvisato il proprietario dello scooter, ormai rassegnatosi all’idea di non rientrare più in possesso del suo veicolo, che è rientrato in possesso del motociclo ed ha vivamente ringraziato i Carabinieri per il loro operato.