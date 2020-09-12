CATANIA. “PIZZICATO” SULLO SCOOTER RUBATO FUGGE VIA: INSEGUITO E ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il marocchino Adil RIGAT di anni 37, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico uf...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il marocchino Adil RIGAT di anni 37, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

A seguito della denuncia presentata ieri pomeriggio intorno alle 16:00 da una donna catanese, circa il furto del proprio motociclo, un Suzuki Sixteen, avvenuto poco prima in piazza Majorana, la centrale operativa del Comando Provinciale diramava una nota di ricerca a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

Tra queste, quella del Nucleo Operativo di piazza Dante che, intorno alle 18:30, in via Mulino a Vento, intercettava lo scooter con a bordo il marocchino il quale, visti i carabinieri, tentava di fuggire; azione resa vana dai militari operanti che inseguendolo riuscivano a bloccarlo ed ammanettarlo.

Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria.