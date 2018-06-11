Catania, Pogliese eletto Sindaco

"E' un risultato eccezionale: abbiano avuto un consenso in tutti i quartieri della città". Così Salvo Pogliese eletto, secondo i primi risultati sindaco del centrodestra a Catania a primo turno.A Mess...

"E' un risultato eccezionale: abbiano avuto un consenso in tutti i quartieri della città". Così Salvo Pogliese eletto, secondo i primi risultati sindaco del centrodestra a Catania a primo turno.

A Messina si profila un ballottaggio tra i candidati Placido Bramanti (centrodestra) che, dopo lo spoglio di 67 su 254 sezioni, ha il 29,43% di preferenze e il deputato regionale Cateno De Luca, anche lui di area centrodestra, col 19,54%.A Siracusa dopo lo scrutinio di 8 sezioni su 123, si profila il ballottaggio tra il candidato sindaco del centrodestra Ezechia Reale che ha il 36,71% e l'ex vicesindaco Francesco Italia (centrosinistra) che ha il 21,60%. A Ragusa, dopo lo spoglio di 43 sezioni su 71, si profila un ballottaggio fra il candidato sindaco del M5s Antonio Tringali che ha il 22,60% e uno dei candidati di area centrodestra Giuseppe Cassì (appoggiato anche da Fratelli d'Italia) che ha il 20,80%. A Trapani si profila la vittoria al primo turno del candidato sindaco Pippo Tranchida.