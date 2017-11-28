CATANIA: POLIZIA CONTROLLI NELLE SCUOLE, SORPRESI I RAGAZZI CON GLI SPINELLI

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato un controllo mirato alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacen...

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato un controllo mirato alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani minorenni e, a tal riguardo, è stata effettuata un’attività di osservazione all’interno di un Istituto Superiore del capoluogo catanese.

A seguito di attività di osservazione, nello specifico durante la ricreazione, sono stati notati numerosi giovani appartarsi e, una volta avuto il sospetto che stessero fumando spinelli, il personale operante è intervenuto.

Una volta intervenuti, diversi giovani si sono dileguati lasciando cadere per terra quanto detenevano in mano; ad una ragazza minorenne, che ha provato a fuggire, è stato sequestrato uno spinello con all’interno sostanza stupefacente tipo marjuana ed la stessa è stata segnalata al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, ciò al fine di sottoporla ad un piano di recupero.

Sul posto e attesa la gravità di quanto emerso, è stato richiesto anche l’intervento della Squadra Cinofili e, nell’occorso, sono stati rinvenuti 10 probabili residui di spinelli, una bustina con all’interno sostanza stupefacente tipo marjuana e un trita erba.

Nella circostanza sono stati individuati e sottoposti alla sanzione pecuniaria amministrativa, diversi giovani minorenni intenti a fumare tabacco all’interno della scuola nonostante il divieto normativo.

Durante le operazioni di Polizia, un alunno minorenne, non curandosi delle persone presenti, tra cui anche il Preside della scuola, ha indirizzato ripetutamente nei confronti degli operatori frasi oltraggiose perché, a suo dire, detti controlli all’interno delle scuole non avevano senso, mentre altri giovani erano intervenuti in favore della compagna di scuola trovata mentre fumava uno spinello.

Per tale motivo, il giovane è stato indagato in stato di libertà per il reato di oltraggio.

Sul posto sono giunti i genitori dei giovani minorenni al fine di informarli sul comportamento dei propri figli e, infine, verranno notiziati i servizi sociali.