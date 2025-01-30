CATANIA. POLIZIA E VETERINARI IN AZIONE: SEQUESTRATI DUE ASINI DESTINATI AL MACELLO

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, una mirata azione di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno della macellazione abusiva, a tutela della legalità, della sicurezza alimenta...

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, una mirata azione di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno della macellazione abusiva, a tutela della legalità, della sicurezza alimentare e a salvaguardia delle condizioni di vita degli stessi animali.

Il controllo, coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha visto impegnati sinergicamente i poliziotti della squadra a cavallo e i medici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania.

In particolare, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata nella zona del quartiere San Giorgio, dove la Polizia Locale aveva segnalato la presenza di due asini in strada, senza che qualcuno ne rivendicasse la titolarità.

Compiute tutte le verifiche del caso, gli agenti del Reparto a Cavallo hanno ritenuto altamente probabile che gli animali fossero destinati alla macellazione abusiva e illegale.

Inoltre, i controlli dei medici veterinari hanno appurato l’assenza di microchip, segno di una probabile permanenza in un allevamento privo di codice aziendale e, pertanto, abusivo.

I due asini sono stati subito messi in sicurezza e affidati ad una ditta specializzata.

Ulteriori servizi di controllo della Polizia di Stato e dei medici veterinari dell’ASP sono stati già programmati, su disposizione del Questore di Catania, nei prossimi giorni in concomitanza con i festeggiamenti agatini durante i quali, spesso, vengono improvvisati stand per la vendita di carne senza alcuna autorizzazione.

Le incessanti attività della Questura contro la macellazione abusiva e le corse clandestine di animali, nell’ultimo anno, hanno permesso di vigilare sulle condizioni degli animali, scovando stalle abusive, e di scongiurare attività illecite connesse al mondo degli allevamenti e della produzione di alimenti di origine animale.