Catania, poliziotti aggrediti con spranghe e sedie durante un blitz antidroga: tre arresti

Violenza nel quartiere San Cristoforo: gli agenti sarebbero stati colpiti con caschi, spranghe e sedie. Uno ha riportato la frattura del setto nasale.

Momenti di forte tensione a Catania, nel quartiere San Cristoforo, dove tre poliziotti della Squadra Mobile sono rimasti feriti durante un servizio antidroga effettuato in una zona considerata piazza di spaccio.

Secondo quanto ricostruito, durante l'operazione gli agenti sarebbero stati improvvisamente aggrediti e colpiti con caschi, spranghe e sedie.

Ad avere la peggio è stato uno dei poliziotti, che ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma al volto. Gli altri due agenti hanno invece riportato contusioni e altri traumi, con una prognosi indicata in 15 giorni ciascuno.

Vista la situazione, sul posto sono state fatte convergere altre pattuglie della Polizia per prestare supporto ai colleghi e riportare la situazione sotto controllo.

Al termine dell'intervento tre persone sono state arrestate e successivamente trasferite in carcere.

L'episodio si è verificato durante un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel popoloso quartiere catanese. Proseguono gli accertamenti per ricostruire nei dettagli quanto accaduto durante l'operazione.