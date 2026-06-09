Catania, pony al buio in una stalla abusiva e cani tra i rifiuti: denunciato 42enne

Intervento della Polizia di Stato e dei veterinari dell’Asp in una stalla abusiva a San Cristoforo: animali in condizioni igieniche critiche.

CATANIA – Un pony costretto a vivere al buio, senza adeguato ricircolo d’aria, e due cani tenuti alla catena in condizioni igieniche drammatiche. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante un controllo nel quartiere di San Cristoforo.

Gli agenti del Reparto a Cavallo della Questura di Catania, insieme ai veterinari dell’Asp, hanno individuato una stalla abusiva all’interno della quale era custodito un pony. Sebbene l’animale fosse in buone condizioni di salute, i controlli hanno accertato che veniva detenuto in un ambiente privo dei requisiti previsti dalla normativa e senza essere stato identificato tramite microchip.

Il proprietario, un 42enne catanese, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro per diverse violazioni legate alla detenzione dell’equide. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, il pony è stato sequestrato e affidato a una struttura specializzata che provvederà alla sua cura.

Durante l’intervento, i poliziotti hanno sentito provenire da un box vicino i lamenti di due cani. Entrati nel locale, hanno trovato gli animali legati con pesanti catene e costretti a vivere tra escrementi e sporcizia, in un ambiente caratterizzato da condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse.

Secondo il veterinario intervenuto sul posto, i due cani non ricevevano cibo da diversi giorni. Gli animali sono stati immediatamente rifocillati dagli agenti e successivamente affidati a una struttura specializzata per ricevere assistenza e cure adeguate.