CATANIA, PORTATO AI DOMICILIARI PER SCONTARE 2 ANNI PER FATTI DI DROGA
A cura di Redazione
24 maggio 2019 17:43
I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno tratto in arresto il pregiudicato 39enne BARBAGALLO Vincenzo di Catania in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Il reo dovrà espiare una pena di anni 2 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania lo scorso novembre.
L’arrestato, dopo le formalità di rito e stato posto in regime di detenzione domiciliare.