CATANIA, POSTA AI DOMICILIARI, IN POCHI GIORNI DI NUOVO ARRESTATA PER SPACCIO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, la 47enne catanese Letizia BELLIA.
La donna, che già si trovava agli arresti domiciliari a seguito della sua cattura avvenuta una decina di giorni per lo stesso reato ad opera di personale dello stesso Nucleo Radiomobile, era stata notata dai militari mentre si trovava in via Pantelleria, fuori dalla propria abitazione, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un assuntore.
Immediatamente bloccata, è stata sottoposta a perquisizione a seguito della quale i militari rinvenivano 42 dosi di cocaina già confezionate per la vendita, nonchè una radio ricetrasmittente per tenersi in contatto con le vedette di sicurezza, accortezza che questa volta non le è servita.
L’arrestata è stata ricollocata agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.