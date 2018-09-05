CATANIA, POSTEGGIATORE ABUSIVO GETTA MULTA DAL FINESTRINO DELL’AUTO: FERMATO E SANZIONATO

L’estate sta finendo… anche per i venditori abusivi: è quanto hanno accertato gli agenti del commissariato Librino che, col supporto di personale della Polizia Municipale, hanno dato vita a un servizi...

L’estate sta finendo… anche per i venditori abusivi: è quanto hanno accertato gli agenti del commissariato Librino che, col supporto di personale della Polizia Municipale, hanno dato vita a un servizio di contrasto dell’abusivismo commerciale e alla contraffazione sul litorale Plaja di Catania, senza riscontrare alcuna violazione.

Chi non va mai in vacanza, invece, sono i posteggiatori abusivi che, trovati in gran numero in prossimità degli stabilimenti balneari, si sono visti comminare le sanzioni amministrative previste dalla legge, oltre a essere invitati ad abbandonare i luoghi.

Invito maldigerito da D. S. G. classe 1980 che, alla richiesta dei poliziotti ad allontanarsi dal posto dove fino a poco prima aveva svolto l’attività abusiva di guardamacchine, si è allontanato stizzito con la propria autovettura e, dopo avere percorso alcune decine di metri, ha lanciato dal finestrino il verbale di contravvenzione elevatogli, dopo averlo appallottolato.

Il gesto non è sfuggito agli agenti che, postisi all’inseguimento dell’uomo, lo hanno raggiunto e, dopo averlo fermato, gli hanno contestato il lancio di rifiuti dal finestrino dell’auto: una violazione che prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 500 euro.

L’eccessivo nervosismo palesato dall’uomo ha convinto i poliziotti della necessità di un approfondito controllo e a ragione: sottoposto a perquisizione personale e dell’auto, infatti, D.S.G. è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato e, quindi, indagato in stato di libertà per porto illegale d’arma.