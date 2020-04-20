CATANIA. “PRELEVAVA” ACQUA DALLA RETE PUBBLICA: UN ARRESTO IN VIA DELLA MARINA

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza il 37enne Angelo ENNAIRI, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.È stato beccato dai militari di pattuglia in vi...

È stato beccato dai militari di pattuglia in via Della Marina mentre, a bordo di un trattore con rimorchio, su cui era posizionata una cisterna in metallo della capacità di 3.000 litri, stava rubando dell’acqua tramite allaccio abusivo alla rete idrica gestita dalla ditta "SIDRA S.p.a." di Catania.

Il mezzo e la cisterna sono stati posti sotto sequestro.