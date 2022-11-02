CATANIA, PRENDE A PUGNI IN FACCIA UNA POLIZIOTTA E LA MANDA IN OSPEDALE: NON VOLEVA PARLARE CON UNA DONNA

Due poliziotte sono state aggredite a Catania davanti all'ingresso della Questura da un 28enne bengalese senza fissa dimora, che ieri è stato poi arrestato, perchè l'indagato voleva avere un interlocu...

Due poliziotte sono state aggredite a Catania davanti all'ingresso della Questura da un 28enne bengalese senza fissa dimora, che ieri è stato poi arrestato, perchè l'indagato voleva avere un interlocutore maschio e non una donna.

Una poliziotta è finita in ospedale con varie lesioni ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni.

A renderlo noto è il segretario provinciale di Catania del Fsp Giuseppe Sottile. "L'aggressore - racconta il sindacalista - è un 28enne del Bangladesh senza fissa dimora con diversi precedenti per resistenza e reati contro la persona, e ha detto di aver aggredito le colleghe perché voleva parlare con un uomo e non con una donna". "I fatti - aggiunge il sindacalista - sono avvenuti intorno alle 15.30. Un uomo si è recato in questura e, poiché dall'interfono non si capiva cosa volesse, due colleghe gli si sono avvicinate per chiedergli di cosa avesse bisogno e improvvisamente si è scagliato contro di loro colpendone una con pugni al volto e alla spalla e ha reagito violentemente contro l'altra collega. E' stato bloccato da due agenti di una volante". (ANSA).