CATANIA. PRENDE UN’AUTO A NOLEGGIO MA NON LA RESTITUISCE E FA PERDERE LE SUE TRACCE, DENUNCIATO

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato un 54enne per appropriazione indebita di un’autovettura presa a noleggio per lungo termine.

L’uomo, infatti, dopo aver stipulato un contratto con una nota società di noleggio e aver ritirato il veicolo, aveva fatto perdere le proprie tracce, non corrispondendo il canone mensile e non riconsegnando l’auto. I numerosi tentativi della società di noleggio, finalizzati a recuperare il veicolo, sono stati vani in quanto l’uomo si era reso irreperibile.

Ricevuta la denuncia della società di noleggio, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” si sono messi alla ricerca dell’uomo riuscendo in breve tempo a rinvenire l’auto, regolarmente parcheggiata in via Vitaliti ed il suo utilizzatore, che è stato denunciato per il reato di appropriazione indebita.

Una volta recuperato, il veicolo è stato riconsegnato alla società di noleggio.