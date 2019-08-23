95047

23 agosto 2019 15:53
CATANIA: PRESI DUE TOPI D’AUTO IN VIA TESEO -
I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore PIANA di anni 55 e Salvatore DI GRAZIA di anni 60, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I militari di pattuglia, durante il controllo del territorio, hanno intercettato e bloccato i malviventi mentre percorrevano la via Teseo a bordo di una Hyundai “Atos” rubata poco prima sempre nel capoluogo etneo.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

