CATANIA: PRESI DUE TOPI D’AUTO IN VIA TESEO
I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore PIANA di anni 55 e Salvatore DI GRAZIA di anni 60, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
I militari di pattuglia, durante il controllo del territorio, hanno intercettato e bloccato i malviventi mentre percorrevano la via Teseo a bordo di una Hyundai “Atos” rubata poco prima sempre nel capoluogo etneo.
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.