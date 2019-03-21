CATANIA: PRESI PUSHER E VEDETTA SOTTO I PORTICI IN VIALE CASTAGNOLA.
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Emanuele DELL’ACQUA cl.90 e Carmelo DI BELLA cl.88, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione ill...
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Emanuele DELL’ACQUA cl.90 e
Ne hanno osservato pazientemente le modalità di spaccio, fermando anche un assuntore con la dose di stupefacente appena acquistata, per poi intervenire a sorpresa e bloccarne l’attività illecita.
Come accertato dai militari i due, alternandosi nelle funzioni di pusher e vedetta, avevano nascosto lo stupefacente all’interno di una Peugeot 206 dalla quale, ogni volta, prelevavano le dosi da piazzare ai clienti sotto i portici del civico 3 di viale Castagnola.
Difatti, perquisendo l’autovettura, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di marijuana nonché 50 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa attività di spaccio.
Gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.