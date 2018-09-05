CATANIA: PRESO LO SCIPPATORE DI VECCHIETTE
I Carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Pedara, hanno arrestato il pluripregiudicato catanese Angelo SORTINO cl.72, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, per i reati di furto con strappo, ricettazione e lesioni personali.
Ricercato dallo scorso gennaio, quando per non farsi arrestare evase dai domiciliari rendendosi irreperibile, al termine di una incessante ed efficace attività info-investigativa, alle prime luci dell’alba è stato scovato e catturato in una abitazione di Via Belfiore a San Cristoforo.
L’uomo, nell’estate del 2017, a bordo di scooter di grossa cilindrata, solitamente rubati (come in parte dimostrato dagli inquirenti che ne hanno rinvenuto e sequestrato uno, abbandonato dopo la commissione di un reato) tra Pedara e Camporotondo Etneo, aveva messo a segno numerosi scippi, scegliendo con cura come vittime sempre donne ultrasettantenni, alle quali aveva rubato le collane in oro e le borse, causando alle stesse, oltre all’immane spavento, delle lesioni a causa delle cadute a terra e dalla violenza dello “strappo”.
Gli investigatori, grazie ad una scrupolosa ricostruzione di ogni singolo episodio criminoso, analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nei centri abitati, sono riusciti a dare un volto al criminale, successivamente riconosciuto in foto anche dalle vittime, fornendo all’A.G. un quadro probatorio esaustivo che ha consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.