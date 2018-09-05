I Carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Pedara, hanno arrestato il pluripregiudicato catanese Angelo SORTINO cl.72, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa d...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Pedara, hanno arrestato il pluripregiudicato catanese Angelo SORTINO cl.72, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, per i reati di furto con strappo, ricettazione e lesioni personali.

CATANIA: PRESO LO SCIPPATORE DI VECCHIETTE

Ricercato dallo scorso gennaio, quando per non farsi arrestare evase dai domiciliari rendendosi irreperibile, al termine di una incessante ed efficace attività info-investigativa, alle prime luci dell’alba è stato scovato e catturato in una abitazione di Via Belfiore a San Cristoforo.L’uomo, nell’estate del 2017, a bordo di scooter di grossa cilindrata, solitamente rubati (come in parte dimostrato dagli inquirenti che ne hanno rinvenuto e sequestrato uno, abbandonato dopo la commissione di un reato) tra Pedara e Camporotondo Etneo, aveva messo a segno numerosi scippi, scegliendo con cura come vittime sempre donne ultrasettantenni, alle quali aveva rubato le collane in oro e le borse, causando alle stesse, oltre all’immane spavento, delle lesioni a causa delle cadute a terra e dalla violenza dello “strappo”.Gli investigatori, grazie ad una scrupolosa ricostruzione di ogni singolo episodio criminoso, analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nei centri abitati, sono riusciti a dare un volto al criminale, successivamente riconosciuto in foto anche dalle vittime, fornendo all’A.G. un quadro probatorio esaustivo che ha consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.