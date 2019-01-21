CATANIA. PRESO MENTRE TENTA DI RUBARE ALL’INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Angelo NICOTRA, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.L’equipaggio del...

L’equipaggio della gazzella, intervenuto sul posto a seguito di una segnalazione di allarme pervenuta al 112, lo ha sorpreso all’interno della struttura dell’A.S.P. di via Tito Manlio Manzella nella quale si era introdotto tramite l’effrazione di una finestra mediante utilizzo di arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro, arrecando un danno di circa 500 euro, come denunciato dal responsabile dell’ente.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera sicurezza.