CATANIA: PRESO UN EXTRACOMUNITARIO CON LA DROGA NASCOSTA NEGLI SLIP
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 22enne Fakeba SONKO del Gambia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Senza soluzione di continuità l’azione preventiva e repressiva dei carabinieri nei quartieri a rischio del capoluogo etneo.
La scorsa notte, l’equipaggio della gazzella addentrandosi nelle viuzze del quartiere, precisamente in via Di Prima, ha notato e bloccato il giovane gambiano nonostante questi tentasse di eludere il controllo.
Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente circa 20 grammi di marijuana, che nascondeva negli slip.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.