CATANIA, PRETENDE I SOLDI DEL PARCHEGGIO, DENUNCIATO POSTEGGIATORE ABUSIVO

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 57 anni, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di tentata estorsione.È una studentessa...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 57 anni, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di tentata estorsione.

È una studentessa universitaria di 19 anni la vittima dell’ennesimo parcheggiatore abusivo che ieri pomeriggio, nel solito modo “garbato” e “civile” (l’ha minacciata di ripercussioni in caso di mancato pagamento) pretendeva dei soldi per il parcheggio dell’auto della ragazza in piazza Dante.

La giovane donna non si è persa d’animo: vedendo una pattuglia di carabinieri, appena uscita dalla vicina caserma, ne ha attirato l’attenzione consentendo ai militari di intervenire e sottoporre a controllo il parcheggiatore.

L’uomo, identificato e condotto in caserma, è stato inoltre sanzionato per la violazione al codice della strada (1.000 euro), norma che prevede anche il sequestro della somma di denaro, circa 60 euro, che il medesimo aveva incassato illecitamente.