CATANIA. PRIMA CONSUMA UN COCKTAIL NEL BAR E POI RAPINA IL PORTIERE DELL’ALBERGO: ARRESTATO

Nella serata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni, catenese, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di rapina.

Il trentatreenne entrava all’interno del bar dell’albergo e ordinava un cocktail. Dopo aver bevuto, si dirigeva verso la reception e, evidenziando sin da subito atteggiamenti di palese irrequietezza e aggressività, minacciava il portiere facendosi consegnare del denaro dalla cassa. Dopo aver perpetrato la rapina si dileguava rapidamente.

Una Volante della Polizia di Stato, in servizio di controllo del territorio, avendo ricevuto dalla Sala Operativa la notizia della rapina, si poneva immediatamente sulle tracce dell’uomo e lo intercettava nei pressi della zona alta della città, poco distante dall’albergo ove aveva perpetrato la rapina.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso della somma di 40 euro, appena asportata dalla reception, e di un taglierino che veniva sequestrato dagli agenti. Al termine delle incombenze di legge il rapinatore è stato condotto in carcere.