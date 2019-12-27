CATANIA, PRIMA FIRMA IN CASERMA, POI TORNA A SPACCIARE: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 33enne catanese Alessandro Musumeci, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita d sostanze stupefac...

I Carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 33enne catanese Alessandro Musumeci, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita d sostanze stupefacenti.

Si è presentato regolarmente in caserma per apporre la firma sul registro delle persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (misura adottata dall’autorità giudiziaria a seguito di un pregresso arresto sempre per droga) per poi salutare i militari e tornare ad occuparsi della sua attività “preferita”.

Come peraltro accertato dai carabinieri che lo hanno pedinato con molta discrezione fin sotto casa dove gli sono bastati pochi minuti per organizzarsi ed iniziare a piazzare la droga.

Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, ovviamente suddivisa in dosi, 300 euro in contanti e una ricetrasmittente.

Droga, denaro e ricetrasmittente sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.