CATANIA, PRIMA SI PICCHIANO POI SE LA PRENDONO CON I CARABINIERI: DENUNCIATI DUE MISTERBIANCHESI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato due misterbianchesi di 26 e 27 anni, poiché ritenuti responsabili di resistenza e violenza a pubblico ufficiale...

24 giugno 2019 12:19
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato due misterbianchesi di 26 e 27 anni, poiché ritenuti responsabili di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

È accaduto la scorsa notte all’interno dell’area portuale luogo in cui i giovani, dopo aver “alzato il gomito”, hanno esasperato una banale discussione fino a giungere ad una furibonda lite.

Alcuni presenti, vedendo transitare in zona una “gazzella” dell’Arma, hanno attirato l’attenzione dei militari consentendo loro di intervenire per sedare la lite.

I contendenti, vedendo i carabinieri, invece di calmarsi li hanno aggrediti, scatenando una colluttazione finita comunque con il loro accompagnamento in caserma, dove sono stati identificati e denunciati.

