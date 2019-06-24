CATANIA, PRIMA SI PICCHIANO POI SE LA PRENDONO CON I CARABINIERI: DENUNCIATI DUE MISTERBIANCHESI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato due misterbianchesi di 26 e 27 anni, poiché ritenuti responsabili di resistenza e violenza a pubblico ufficiale...

A cura di Redazione 24 giugno 2019 12:19

