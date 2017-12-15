CATANIA protagonista di Linea Verde, sabato su Rai Uno

Sabato 16 dicembre Catania protagonista su Linea Verde - RaiUno, il seguitissimo programma itinerante alla scoperta del territorio italiano, della biodiversità e delle eccellenze agroalimentari.A part...

A partire dalle 12.20 Chiara Giallonardo e Marcello Masi, guideranno gli spettatori lungo un percorso “green” che partirà dal Giardino Bellini considerato uno dei giardini pubblici più belli d’Europa, per la ricchezza del suo patrimonio botanico.

L'itinerario del programma della Rai, realizzato in città a fine novembre con la collaborazione del Comune di Catania, si snoderà attraverso il centro storico e il barocco, tra monumenti e piazze, storia e tradizioni, esaltando, nel contempo, l’eccellenza della gastronomia e della pasticceria catanese.

Le immagini della Rai, rese spettacolari dall'uso di un drone, si soffermeranno tra l’altro sugli orti urbani di #Librino, nati in una zona degradata e diventati oggi punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Il “ viaggio” di “Linea verde va in città” prosegue tra gli agrumeti della Piana per parlare del “pastazzo", gli scarti della lavorazione degli agrumi, non più rifiuto ma risorsa alimentare destinata agli animali e in campo tessile. Si parlerà anche delle ultime ricerche nel campo dell’agrumicoltura.

E in tema di innovazione in agricoltura saranno mostrate le coltivazioni di avocado, mango e altri frutti esotici avviate con successo alle pendici dell'Etna.