CATANIA: PUBBLISERVIZI CONDANNATI EX PRESIDENTE MESSINA E IL SUO CONSULENTE

Il Gup Simona Ragazzi ha condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione l'ex presidente della Pubbliservizi di Catania, Adolfo Maria Messina, e a cinque anni e sei mesi il consulente della società partecipata dall'ex Provincia, Alfio Massimo Trombetta. Il procedimento, per una presunta truffa emersa durante l'inchiesta che ha portato all'operazione 'Cerchio magico' della Guardia di finanza, è stato celebrato col rito abbreviato. I Pm Fabio Regolo e Fabio Saponara avevano chiesto due mesi in meno di condanna per ciascuno degli imputati.

Secondo l'accusa, dalle indagini sarebbe emerso quello che per la Guardia di finanza e' "un collaudato sistema corruttivo orchestrato dall'ex Presidente della Pubbliservizi, Messina, e dal suo stretto collaboratore Trombetta, che indirizzavano l'affidamento di lavori e servizi a imprese traendone svariate utilità".

L'aggiudicazione degli appalti, sostiene la Procura di Catania, è "avvenuta in violazione della normativa di evidenza pubblica rappresentata dal Codice degli Appalti". Dall'inchiesta è sfociato un processo che si celebra col rito ordinario davanti al tribunale.