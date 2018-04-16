CATANIA: Pubbliservizi, il pm chiede il conto: 6 anni e 2 mesi per l'ex presidente

Sei anni e due mesi di carcere per l'ex presidente della Pubbliservizi di Catania, Adolfo Maria Messina, e cinque anni e quattro mesi per il consulente della societa' partecipata dall'ex Provincia, Alfio Massimo Trombetta.

Sono queste le richieste al Gup Simona Ragazza, avanzate dai Pm Fabio Regolo e Fabio Saponara, a conclusione della requisitoria nel processo col rito abbreviato per una presunta truffa emersa dall'operazione 'Cerchio magico' della guardia di finanza.

Per la procura e dalle indagini sarebbe emerso quello che per la Guardia di finanza ha definito un "collaudato sistema corruttivo orchestrato dall'ex presidente della Pubbliservizi, Messina ,e dal suo stretto collaboratore Trombetta che indirizzavano l'affidamento di lavori e servizi a imprese traendone svariate utilità'".

L'aggiudicazione degli appalti, sostiene la procura di Catania, e' "avvenuta in violazione della normativa di evidenza pubblica rappresentata dal Codice degli Appalti". Dall'inchiesta e' sfociato un processo che si celebra col rito ordinario davanti al Tribunale.

La prossima udienza e' stata fissata il 25 maggio con gli interventi degli avvocati difensori Pietro Ivan Maravigna e Paolo Spanti.