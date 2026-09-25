Catania, pugno alla moglie e zigomo fratturato: arrestato 31enne

La donna è riuscita a chiedere aiuto dopo l’aggressione in strada. Trasportata al Pronto Soccorso, ha riportato la frattura dello zigomo. Il 31enne è stato condotto in carcere.

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, un uomo di 31 anni che ha aggredito fisicamente la moglie in strada.

L’intervento dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania è scattato dopo la segnalazione della vittima del gesto violento che è riuscita a sfuggire alle grinfie del marito violento, contattando la Sala Operativa della Questura, mediante il numero unico d’emergenza. Al telefono, ancora impaurita e in lacrime, la donna ha spiegato di essere stata malmenata dal compagno, senza alcun motivo, in una zona del centro storico catanese.

In pochi istanti, l’agente che ha raccolto la segnalazione ha inviato sul posto una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha raggiunto la donna per prestarle soccorso e per ricostruire la dinamica dei fatti. I poliziotti delle volanti hanno trovato la donna con una vistosa ferita al naso, al punto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata al Pronto Soccorso per tutte le cure del caso. La donna ha ripotato la frattura dello zigomo.

Nel frattempo, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo ancora in zona, in evidente stato di ubriachezza. Una volta fermato, è stato identificato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato condotto in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.