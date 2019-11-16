CATANIA, PUSHER ARRESTATO DAVANTI AI CLIENTI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Giovanni LANZAFAME, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sos...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Giovanni LANZAFAME, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È bastata un’azione lampo dell’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, per eludere le vedette e piombare addosso al pusher impegnato in via Capo Passero a piazzare la droga ai clienti in fila (tutti fuggiti a gambe levate).

Il giovane, bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 68 dosi di cocaina, 53 dosi di marijuana, una ricetrasmittente, tramite la quale si manteneva in contatto con le vedette, due bilancini elettronici di precisione, nonché 100 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita delle sostanze stupefacenti.

La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato in attesa della direttissima è stato relegato agli arresti domiciliari.