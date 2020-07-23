CATANIA: PUSHER IN FUGA ALLA VISTA DEI POLIZIOTTI: PRESI

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti dell’Upgsp in transito nella zona del Villaggio Zia Lisa, dove esiste una piazza di spaccio molto attiva, procedeva al controllo di un’autovettura con a...

Nel pomeriggio di ieri personale delle volanti dell’Upgsp in transito nella zona del Villaggio Zia Lisa, dove esiste una piazza di spaccio molto attiva, procedeva al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani. Questi ultimi riferivano di essere residenti nella provincia etnea e di essersi recati in quel luogo per acquistare dello stupefacente di cui sono abituali assuntori; pertanto, consegnavano spontaneamente ai poliziotti nove involucri di carta stagnola contenenti marijuana, del peso complessivo di circa 7 grammi. Entrambi venivano sanzionati in via amministrativa ex art. 75 del T.U. stupefacenti e al conducente veniva ritirata la patente di guida.

I poliziotti procedevano a un accurato controllo di un palazzo ubicato nelle immediate vicinanze del luogo in cui i due erano stati sanzionati, interessato in passato da altre attività di polizia giudiziaria. Giunti al sesto piano di tale stabile, dall’ascensore uscivano due giovani che alla vista della polizia si dimostravano nervosi e tentavano di fuggire giù per le scale, ma venivano immediatamente bloccati. I due venivano trovati in possesso di una busta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana sfusa del peso di 110 grammi, una busta contenente la medesima sostanza sfusa del peso di 30 grammi, altra marijuana sfusa del peso di 15 grammi occultata in un pacchetto di sigarette e una dose della medesima sostanza, uguale per forma e dimensione a quelli consegnati dai due acquirenti.

A seguito di ciò, i due, identificati per Cesare Lizzio, classe 1983, e Stefano Mascali, classe 2000, entrambi pregiudicati per reati specifici e senza occupazione, venivano tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio e su disposizione del Pm di turno sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

21 Luglio 2020