Catania. Pusher stakanovisti ai tempi del coronavirus

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella flagranza, hanno arrestato il 59enne Giovanni ANDREOLI ed il 31enne Enrico DESI, entrambi catanesi, perché resisi responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, mentre stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in viale Nitta, hanno notato i due uomini che venivano più volte avvicinati da giovani con i quali, poi, effettuavano un rapido scambio.

L’immediato intervento dei militari ha provocato la fuga degli acquirenti ma non dei due spacciatori i quali, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 24 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, 4 bustine contenenti la stessa sostanza stupefacente per un totale di 30 grammi, nonché 106 euro ritenute provento dello spaccio.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.