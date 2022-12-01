CATANIA. QUARTIERE “PICANELLO”: ARRESTATO PUSHER

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 44enne catanese, pregiudicato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Incessantement...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 44enne catanese, pregiudicato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Incessantemente impegnati nel contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma, nel corso di un servizio nel quartiere “Picanello” hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, visto uscire dal portone di un palazzo di via Donizetti dopo aver prelevato una busta di plastica da un’autovettura Honda Jazz, si era frettolosamente allontanato.

L’uomo, subito riconosciuto dagli operanti poiché già a loro noto per pregresse vicende giudiziarie per spaccio di droga, è stato visto quindi incamminarsi con atteggiamento guardingo in direzione di via Vezzosi con la busta stretta tra le mani, inconsapevolmente, però, con i Carabinieri al “seguito”.

I militari sono intervenuti bloccando il 44enne e, sottopostolo ad ispezione, è stato trovato in possesso di quella busta contenente 210 grammi di marijuana, poi sottoposti a sequestro.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha poi consentito ai militari di rinvenire, nella sua disponibilità, anche un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga.

Il 44enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto dai Carabinieri agli arresti domiciliari ove permane all’esito dell’udienza di convalida.