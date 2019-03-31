CATANIA: QUATTRO POLIZIOTTI PENITENZIARI AGGREDITI DA DETENUTO IN REPARTO OSPEDALIERO

"Quattro poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale di Catania da un detenuto con problemi psichici".E’ quanto denuncia il segretario generale aggiunto...

"Quattro poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale di Catania da un detenuto con problemi psichici".

E’ quanto denuncia il segretario generale aggiunto dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Domenico Nicotra.

"Il detenuto, che proveniva dalla Casa Circondariale di Barcellona P.G. - aggiunge Nicotra -, pare possa vantare nel corso della carcerazione diverse decine di aggressioni nei confronti del personale del Corpo, quasi come se avesse un sorta di repulsione nei confronti del personale in divisa, tanto che sembrerebbe che non si siano registrate aggressione a personale sanitario o comunque che non indossi una divisa.

È auspicabile - prosegue Nicotra - che per il futuro vi sia una maggiore circolazione delle informazioni al fine di consentire, come in casi simili, che il personale che è tenuto ad assicurare il servizio di piantonamento possa sempre sapere con quale tipologia di detenuti è tenuto ad operare quotidianamente".