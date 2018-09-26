CATANIA: QUATTRO SALTI IN DISCOTECA GLI COSTANO LA REVOCA DEI DOMICILIARI: ARRESTATO E TRASFERITO IN CARCERE.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 25enne catanese Vincenzo ZUCCARELLO, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appe...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 25enne catanese Vincenzo ZUCCARELLO, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania.

I militari del Nucleo Operativo, durante un servizio anticrimine svolto in orario notturno, lo scorso 16 settembre riconobbero il reo mentre ballava all’interno di una nota discoteca di via Acquicella Porto.

Riaccompagnato, dopo le formalità di rito, nel proprio domicilio è stato oggetto di una informativa e relativa richiesta di aggravamento della misura detentiva che, accolta appieno dall’Autorità Giudiziaria, ne ha consentito l’arresto e la traduzione al carcere di Piazza Lanza.