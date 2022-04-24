CATANIA, RAGAZZA CADE TRA I BLOCCHI FRANGIFLUTTI DEL PORTO: SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco in azione ieri sera, 23 Aprile 2022 a Catania per il salvataggio di una giovane donna scivolata tra i blocchi frangiflutti del Porto di Catania.All’arrivo della squadra dei Vigili del...

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e del personale specializzato in tecniche di soccorso di derivazione Speleo Alpino Fluviale (SAF), la ragazza era cosciente e presentava diverse escoriazioni sul corpo e una probabile frattura alla caviglia destra.

La malcapitata raggiunta dai Vigili del Fuoco è stata stabilizzata e consegnata alle cure del personale sanitario del Servizio 118 presente sul posto.