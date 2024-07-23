CATANIA: RAPINA IN UN SUPERMERCATO, SOTTRATTI 3MILA EURO: UN BANDITO IN FUGA, UNO ARRESTATO

Personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato ha arrestato un 35enne per rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale.Nei giorni scorsi, due uomini...

Personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato ha arrestato un 35enne per rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi, due uomini armati di taglierino si sono introdotti all’interno di un supermercato di via Finocchiaro.

Durante le fasi delle minacce alla cassiera per far aprire la cassa al fine di impossessarsi del denaro, approfittando di un momento di distrazione, alcuni dipendenti del supermercato hanno tentato di far desistere i due rapinatori spingendoli verso l’esterno. I rapinatori, anziché desistere, hanno colpito ripetutamente i due dipendenti con il taglierino in loro possesso ferendoli entrambi.

All’interno del supermercato era presente un ispettore della Polizia Locale che è intervenuto immediatamente per mettere in salvo i dipendenti del supermercato tentando di bloccare i rapinatori. Durante le fasi convulse della rapina alcuni clienti hanno contattato il numero unico di emergenza permettendo così l’arrivo tempestivo della Squadra Volanti.

Poco prima dell’arrivo della volante un rapinatore è riuscito a darsi alla fuga con il bottino di circa 3.000 euro, mentre l’altro è stato bloccato dall’Ispettore della Polizia Locale insieme ai dipendenti del supermercato.

La Polizia di Stato ha preso subito in carico il rapinatore accompagnandolo presso gli uffici della Questura dove è stato tratto in arresto.

Le altre volanti hanno acquisito ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti reato, esaminando le immagini dell’impianto di videosorveglianza, ascoltando le testimonianze dei presenti e sottoponendo a sequestro le armi utilizzate dai due rapinatori.

Sono in corso indagini della Polizia al fine di risalire all’ individuazione dell’altro soggetto che si è dato alla fuga.

Nell’occasione hanno fatto ricorso alle cure mediche tre persone che sono state giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in 10 giorni.