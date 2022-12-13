CATANIA, RAPINA NEL CORTILE DI UNA SCUOLA: AGGREDITI 4 GIOVANI

Quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono stati aggrediti e picchiati durante una rapina da una decina di persone armate e incappucciate mentre erano nel cortile del plesso "Nuova Ma...

Quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono stati aggrediti e picchiati durante una rapina da una decina di persone armate e incappucciate mentre erano nel cortile del plesso "Nuova Masseria Moncada" dell'istituto Fontanarossa di Catania.

L'assalto è avvenuto poco prima delle 5 del mattino di sabato scorso davanti l'ingresso della casa del custode.

Gli aggrediti sono un familiare di quest'ultimo e con tre suoi amici, con i quali stava parlando.

La ricostruzione della rapina, riportata dal sito del quotidiano La Sicilia, è stata confermata da fonti investigative. Sul posto sono intervenute pattuglie delle Volanti della Questura.

L'accaduto è stato denunciato al commissariato di polizia di Librino.

Secondo quanto si è appreso, i rapinatori hanno bloccato i quattro ragazzi intimando loro di consegnare i soldi che avevano. Di fronte al magro bottino di pochi euro i banditi avrebbero picchiato le vittime: un ragazzo è stato colpito in testa con il calcio di una pistola, un altro ha riportato una frattura a un braccio e un terzo ha riportato un taglio poco profondo tra l'orecchio e la guancia. I tre sono stati medicati nel pronto soccorso dell'ospedale San Marco.

"Siamo preoccupati e arrabbiati - ha commentato la dirigente della scuola, Concetta Tumminia parlando col sito La Sicilia - perché quanto accaduto è molto preoccupante per tutti gli utenti del plesso. Tutte le richieste al Comune per rendere maggiormente sicura la sede sono rimaste inevase, adesso siamo ancora di più preoccupati". (ANSA).